Почему экономика Европы нажала на тормоз и как немецкий автопром превращается в хромую утку? Анонс «Мнения»
Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа.
Игорь Позняк, ведущий:
Почему европейская экономика вдруг нажала на тормоз? И как немецкий автопром превращается в хромую утку?
Юлия Абухович, экономический аналитик:
Это убийство немецкой экономики. Убийство автопрома, за ним последует все остальное.
Вальдемар Гердт, депутат Бундестага 19 созыва, председатель Международного совета российских немцев:
300 предприятий в день подают на банкротство. 250 тысяч рабочих мест перестали существовать.
Евгений Шмидт, депутат Бундестага 20 созыва, член партии «Альтернатива для Германии»:
Совершенно безумная политика, когда десятки миллиардов, можно сказать, выкидываются на ветер.
Сергей Станкевич, политолог:
И сейчас на наших изумленных и отчасти сочувствующих глазах Европа проседает.
Мы обсудим самые разные мнения, чтобы вы смогли сформулировать собственное. Смотрите в это воскресенье, 14 декабря, в 22:00 на «РТР-Беларусь».