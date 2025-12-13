Почему экономика Европы нажала на тормоз и как немецкий автопром превращается в хромую утку? Анонс «Мнения»

Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа.

Игорь Позняк, ведущий:

Почему европейская экономика вдруг нажала на тормоз? И как немецкий автопром превращается в хромую утку?

Юлия Абухович, экономический аналитик:

Это убийство немецкой экономики. Убийство автопрома, за ним последует все остальное.

Вальдемар Гердт, депутат Бундестага 19 созыва, председатель Международного совета российских немцев:

300 предприятий в день подают на банкротство. 250 тысяч рабочих мест перестали существовать.

Евгений Шмидт, депутат Бундестага 20 созыва, член партии «Альтернатива для Германии»:

Совершенно безумная политика, когда десятки миллиардов, можно сказать, выкидываются на ветер.