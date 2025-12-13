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Почему экономика Европы нажала на тормоз и как немецкий автопром превращается в хромую утку? Анонс «Мнения»

13 декабря 2025 18:06
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Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа. 

Почему экономика Европы нажала на тормоз и как немецкий автопром превращается в хромую утку? Анонс «Мнения»-2

Игорь Позняк, ведущий:
Почему европейская экономика вдруг нажала на тормоз? И как немецкий автопром превращается в хромую утку?

Почему экономика Европы нажала на тормоз и как немецкий автопром превращается в хромую утку? Анонс «Мнения»-4

Юлия Абухович, экономический аналитик:
Это убийство немецкой экономики. Убийство автопрома, за ним последует все остальное.

Почему экономика Европы нажала на тормоз и как немецкий автопром превращается в хромую утку? Анонс «Мнения»-6

Вальдемар Гердт, депутат Бундестага 19 созыва, председатель Международного совета российских немцев:
300 предприятий в день подают на банкротство. 250 тысяч рабочих мест перестали существовать.

Почему экономика Европы нажала на тормоз и как немецкий автопром превращается в хромую утку? Анонс «Мнения»-8

Евгений Шмидт, депутат Бундестага 20 созыва, член партии «Альтернатива для Германии»:
Совершенно безумная политика, когда десятки миллиардов, можно сказать, выкидываются на ветер.

Почему экономика Европы нажала на тормоз и как немецкий автопром превращается в хромую утку? Анонс «Мнения»-10

Сергей Станкевич, политолог:
И сейчас на наших изумленных и отчасти сочувствующих глазах Европа проседает.

Мы обсудим самые разные мнения, чтобы вы смогли сформулировать собственное. Смотрите в это воскресенье, 14 декабря, в 22:00 на «РТР-Беларусь».

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