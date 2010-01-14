Почем украинцы продают свои голоса на выборах

Выборы Президента Украины пройдут уже в ближайшее воскресенье, а в интернете уже появились сайты, на которых простые украинцы предлагают купить свои голоса

В предпоследний день агитации премьер Украины старалась воздерживаться от резких выпадов в адрес главного соперника, хотя ещё вчера обвиняла Виктора Януковича в подготовке фальсификаций. По информации Юлии Тимошенко, во областях на востоке страны, где традиционно лидером считается Янукович, заявок на голосование на дому подано от 7% до 11%. Это притом, что в западных областях эта цифра не превышает и одного процента. Регионалы в тот же день опровергли и цифры, и заявление, а украинцы снова не поняли, кому верить. Тимошенко предложила старый «новый вариант» — дебаты.

Юлия Тимошенко:

Я хочу сейчас ещё раз бросить ему перчатку и 15 января пригласить на прямые дебаты. И если он не придёт — для меня это будет знаком, что он не имеет права претендовать на высший пост в стране.

Тем временем, свои отчёты о подготовке выборов в Украине презентуют и европейские наблюдатели. Основных претензий у них три: это недостаточное финансирование, возможность голосовать на дому без предъявления справки и возможность вносить изменения в списки избирателей даже в день голосования.

50 наблюдателей Европейской сети по наблюдению за выборами в Украине дежурят с 15 декабря. Сегодня кандидатов они хвалили за редкие случаи использования админресурса, но страну в целом и ЦИК конкретно журили за оставленное поле для двойных стандартов. По информации наблюдателей, госреестр избирателей составлялся по устаревшим спискам 2004 года, без учёта изменений, сделанных во время выборов в 2006 и 2007 годах. В негатив ушло и постановление ЦИК, по которому решение о том предоставлять ли больному, голосующему на дому, справку принимает окружная комиссия.

Таскин Рахимбек, председатель международной миссии Европейской сети по наблюдению за выборами ENEMO:

Неконкретное постановление ЦИК о мобильном голосовании может поставить под сомнение всю прозрачность избирательного процесса. Отсутствие чёткости и ясности в этой процедуре означает неодинаковое применение процедур по всей стране. Кроме того, это подтверждается ещё и тем, что не было дано инструкций и специальным избирательным участкам за границей.

Впрочем, нашлись вопросы, на которые даже бывалые наблюдатели не смогли дать ответы.

— Я получил на e-mail предложение продать свой голос. Я согласен это сделать. Имею ли я на это право?

— Это Ваше право: голосовать или нет, продавать свой голос или голосовать самому. Правда, мне как-то странно это комментировать, — ответила Таскин Рахимбек.

Наверное, наблюдатели не успели увидеть в интернете сайт с символичным названием «Продай голос», на котором тысячи Петь, Саш и Даш со всей Украины предлагали свои голоса в обмен на 100 долларов — в среднем. Какое-то время Служба безопасности и МВД Украины пропускали это мимо глаз, а вот сегодня и сайт, и торговлю наконец прикрыли. Да вот только не всю.