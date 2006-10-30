Побратимские связи Беларуси и Украины расширяются

30 октября с визитом в Беларусь прибыла делегация Всеукраинского союза белорусов. В ее составе - руководители и представители шести крупнейших городов Украины. Представители областных землячеств планируют посетить Минскую область, где обсудят возможности расширения двусторонних связей. В ходе поездки украинской делегации запланирована остановка в Гомеле и встреча этнических белорусов с земляками, а в Минске - обзорная экскурсия по городу, посещение исторических достопримечательностей столицы.