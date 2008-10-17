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Победу на президентских выборах в Азербайджане, по предварительным данным, одержал действующий глава республики Ильхам Алиев

17 октября 2008 16:52
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Он заручился поддержкой почти 90% голосов избирателей. Выборы в стране прошли 15 октября. Явка составила 75%. Всего на президентский пост претендовали 7 кандидатов.

За ходом избирательной кампании в Азербайджане следили более тысячи международных наблюдателей. По их мнению, выборы в стране прошли спокойно, организованно, демократично и соответствовали международным стандартам. 

Президента Азербайджана Ильхама Алиева с победой на выборах поздравил глава белорусского государства. "Уверен, что Ваша дальнейшая деятельность на высшем государственном посту будет способствовать социально-экономическому развитию Азербайджана, повышению его международного авторитета и укреплению белорусско-азербайджанских связей по всем направлениям", – подчеркнул Александр Лукашенко.

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