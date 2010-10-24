Победа Азаренко в Кубке Кремля — теннис и политика

Александр Лукашенко пообщался с Викторией Азаренко по телефону и лично поздравил её со знаменательной победой. Правда, эта с этой самой победой смирились далеко не все российские болельщики, среди которых оказались и крупные кремлевские чиновники. Когда исход поединка уже был понятен, VIP-гости пожелали удалиться.

О спорт — ты мир. Мир острых ощущений, радостных переживаний и гордости... Миг торжества, когда спортсмен, выступающий под твоим национальным флагом, одерживает победу в упорной и честной борьбе. Сегодня Беларусь радуется как раз такой победе. Теннисистка Виктория Азаренко выиграла престижный Кубок Кремля.

Задача ее была тем сложнее, что побеждать пришлось партнершу по дуэту на корте россиянку Марию Кириленко. Но когда речь идет об одиночном разряде в большой игре первым может быть только один. И теннисистки использовали друг против друга весь накопленный во время совместных выступлений опыт.

Первую партию наша соотечественница выиграла со счетом 6:3. Во втором сете вперед вырвалась уже ее соперница. Ультимативные 4:0 в пользу Марии Кириленко заставили бы иную попросту капитулировать, или, по крайней мере, доигрывать этот сет, чтобы сберечь силы для решающей партии. Но Виктория Азаренко проявила характер истинного первого номера отечественного рейтинга и сумела переломить ход поединка.

6:4 — и в историю Кубка Кремля вслед за именами Яны Новотной, Мэри Пирс, Мартины Хингис, Елены Янкович и других будет вписано имя победительницы-белоруски Виктории Азаренко. Примечательно, что оба титула, завоеванных Викторией в этом году, достались ей после матчей с российскими звездами. В августе в американском Стэнфорде была побеждена Мария Шарапова.

Вот только к радости победы у белорусских болельщиков примешивается и иное чувство. Так получилось, что в современном мире большой спорт это немного больше, чем спорт. Для зрителей это искусство. А для специалистов — в том числе искусство, но всегда экономика, и почти всегда политика. И сегодня это к сожалению проявилось особенно четко. В момент, когда победа Виктории стала очевидной, ряд руководителей государственных органов России, посетивших встречу, видимо, отнюдь не из любви к спорту, демонстративно покинули трибуны.

Такое поведение считалось неспортивным, даже когда касалось геополитических оппонентов, а уж по отношению к представительнице дружественной и союзной Беларуси и подавно.

Победителей не судят. А вот тех, кто пытается это делать, осуждают. Поэтому победа Виктории — это двойная Виктория. В спорте и, в некотором смысле, в политике, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Глеб Лавров на неделе и о спорте тоже.