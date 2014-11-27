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По указу президента Украины со следующей недели на юго-востоке страны должны прекратить выплачивать пенсии и соцпособия

27 ноября 2014 07:33
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Новости Украины. На юго-востоке Украины под обстрел попали наблюдатели ОБСЕ. Это произошло в 50 километрах к северо-востоку от Донецка. Сообщается, что никто не пострадал.

Тем временем договор о прекращении огня на Донбассе регулярно нарушается. На этом фоне власти Киева решили усилить экономическую блокаду региона.

Со следующей недели по указу президента Украины Петра Порошенко на юго-востоке должны прекратить выплачивать пенсии и социальные пособия. Эти деньги власти страны планируют направить на оплату поставляемого в регион газа и электричества.

Жители Донецкой и Луганской областей в панике пытаются снять со счетов хоть какие-то средства, но денег во многих банках уже нет.

Между тем в Киеве начинает работу Верховная Рада нового, восьмого созыва. Депутаты принесут присягу, сформируют фракции и подпишут коалиционное соглашение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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