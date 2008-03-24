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По требованию белорусской стороны США сокращает численность дипломатов в Минске

24 марта 2008 17:46
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Сегодня, в Министерство иностранных дел Беларуси был приглашен Временный Поверенный в делах Соединенных Штатов Америки в Республике Беларусь Джонатан Мур. В ходе встречи представитель США сообщил о том, что в соответствии с требованием белорусской стороны о выравнивании на паритетной основе численности дипломатических представительств Беларуси и США на территории друг друга соответствующее количество американских дипломатов покидает Республику Беларусь.

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