По-соседски, по-дружески и по-деловому

Белорусы и россияне выходят на новый уровень сотрудничества. Взаимодействие налажено по всем направлениям.

Подтверждение тому - прошедшие на минувшей неделе Дни Минска в Южном административном округе Москвы. Обе стороны подписали протокол о дальнейшем сотрудничестве и решили создать Специальный Совет.

И вот уже Беларусь принимает российских гостей. В республике открылись Дни административных округов Москвы. Завтра в Минск из белокаменной прибудет представительная делегация во главе с мэром российской столицы Юрием Лужковым.

Сегодняшний день уже стал важным шагом к расширению партнерских отношений. В Гомеле подписаны соглашения о торгово-экономическом и научно-культурном сотрудничестве между управами Юго-Западного административного округа Москвы и горрайисполкомами Гомельской области.

Представительная российская делегация прибыла сегодня и в Гродненскую область. На протяжении трёх дней гостей ожидает насыщенная культурная программа. Совместный гала-концерт художественных коллективов Гродно и Москвы, фотовыставки, "круглые столы", обмен опытом в сфере науки, образования и социальной сфере.

Главной же темой первого дня визита стало экономическое сотрудничество двух регионов. В ходе импровизированного форума, представители ряда районов Северо-Западного округа и Гродненщины заключили соглашения об установлении побратимских отношений.