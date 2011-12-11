По словам Николая Дементея, уже в декабре девяностого года Ельцин имел при себе «документик», который преобразился в то, что подписали в Беловежской пуще

На этой неделе исполнилось 20 лет с момента упразднения СССР. 8 декабря, день подписания соглашения в Беловежской пуще, не внесено в календарь — ну, может быть, в американский или в какой-нибудь секретный ЦРУшный вписан этот день, как красная дата — но не в календарь для общего пользования. И кончина СССР не отражена в скульптуре. А также рядом с буденовкой на московском Арбате или на Андреевском спуске в Киеве не сыскать зубров с головой Шушкевича, Ельцина и Кравчука. Но ведь остались какие-то зарубки и памятные вещи? То, как проявляются негативы истории, как и в фотоделе, зависит от момента и угла освещения. Но в случае распада Советского Союза этих составляющих оказалось явно недостаточно. Практически все символы судьбоносного события лишь на фотографиях. 8 декабря 91 го — тот день не только для него стал вспышкой в истории. Фотокорр Юрий Иванов — большая удача для любого журналиста — оказался в нужном месте в, пожалуй, самое нужное время. Кадр, сделанный в момент подписания эпохального договора или вот этот, своего рода черновик соглашения.

Юрий Иванов, фотокорреспондент:

Все это потом правили. Здесь вот можно найти какие-то грамматические ошибки.

Иванов проливает свет на то немногое, что в принципе осталось от встречи в Вискулях. Негативы и, конечно, тот самый фотоаппарат, ставший свидетелем развала.

Юрий Иванов:

Фотоаппарат Nikon. Аналоговый. Без автофокуса. Нужно было поймать, что называется, птичку. Пару лет назад ему предлагали выставить пожалуй, самого объективного свидетеля распада на аукцион. Но Юрий Сергеевич не согласился. Юрий Иванов:

Руководители трех стран вышли из зала, я тихонечко смотрю: никого нет! Вошел и снял то, что было на столе. Я даже не знаю, чья папка, чьи очки.

Вячеслав Кебич, председатель Совета министров БССР (1990-1991 гг.), премьер-министр Республики Беларусь (1991-1994 гг.):

Один только Кравчук, по-моему, забыл очки на столе, которые, кажется, забрал Кравченко.

Вячеслав Кебич не только отчетливо помнит, но и буквально завязывает исторический узел. Вячеслав Кебич:

С того соглашения я специально нашел галстук только. — Где изготовлен? Вы позволите? Тут бирочки нет? Вячеслав Кебич:

Нет, наверное. Бирку уже сорвали. — Все? Союз развалился — бирку сорвали? Вячеслав Кебич:

Бирку сорвали. Все. Да. Для Кебича, главы Совмина БССР в 1991 году, а после первого премьера независимой Беларуси, развал Союза и сегодня событие, печальное в своей однозначности. Он вспоминает, насколько суматошно принималось судьбоносное решение, а потому не удивляется, что у исторической даты даже не осталось никаких символов. Как, к примеру, у той же Октябрьской революции — крейсер «Аврора». Вячеслав Кебич:

Символа раздробленности? Нет такого символа. Если кто-то говорит о том, что приехала делегация во главе с Ельциным, неподготовленная, что мы писали все с чистого листа, да. Что касается Беларуси и Украины, то писалось с чистого листа. Но российская делегация приехала подготовленной. Она делала вид только, что у них ничего нет. По словам Вячеслава Кебича, не подготовлены были не только делегации. Заранее к подписанию организовали разве что шампанское. Но где-то, так сказать, в частной коллекции сохранилась и безалкогольная пробка, к которой в 91-ом применили политическую силу. Вячеслав Кебич:

От «Нарзана». Ельцин двумя пальцами смял эту пробку. — А ручки были? Вячеслав Кебич:

Ручку каждый имел в своем кармане. Тамара Дроздова:

Началось подписание договора — сказали: «Ручки нет, ручки!» И Леониду Кравчуку ручку дал мой муж. Вот этой ручкой был подписан договор.

Вдова Валерия Дроздова, в то время политобозревателя белорусского издания, рассказывает: из Вискулей муж вернулся в противоречивом настроении. Подготовил большой материал, который впоследствии перепечатали газеты многих европейских стран. И поделился: в историю попала не только его ручка, но и часы. Именно на них были отсчитаны последние секунды советского времени.

Тамара Дроздова:

Когда заговорили: «Время! Время! В какое же время подписан договор?», — только он один сказал: «Договор был подписан в столько-то часов, столько-то минут, столько-то секунд». А вот председатель Верховного Совета БССР в 90-91 годах Николай Дементей уверяет: Советский Союз мог отсчитать свои последние минуты гораздо раньше декабря 1091 года. И, пока мог, он сделал все, чтобы этого не случилось. Николай Дементей, председатель Верховного Совета БССР (1990-1991 гг.):

В декабре девяностого года, находясь на сессии Верховного Совета Союза, Ельцин говорит: «Вот есть у меня один документик, шпаргалка такая, — шутя, говорит. — Я хотел бы дать почитать, чтобы узнать, как вы к этому относитесь». Он дал на двух листах этот момент, который медленно, но верно преобразился в то, что подписали в Беловежской пуще.

Степан Мартысюк, директор пансионата «Вискули» в 1991 году:

Единственное, что осталось у меня, когда я присутствовал на том развале, вот эта курточка.

У экс-директора пансионата «Вискули» от таких воспоминаний мороз по коже. 8 декабря 91-го, когда за окном было минус 20, ему пришлось немало побегать именно в этой явно демисезонной куртке.

Степан Мартысюк:

Все было спонтанно. Ничего же не было. Надо было столы организовать. А где их поставить? Столы из подвала таскали. Они тяжелые — очи вылазили от той нагрузки. Из-за того, что ничего не успевали, у Степана Иосифовича даже не было времени на минуту снять головной убор. Вот он, сотоварищи на фотографии. А вот и та самая шапка. Мартысюк рассказывает, как не хватало места для расселения журналистов и что историческое соглашение по сути даже печатать было некому и не на чем.