По результатам выборов в Бельгии расколоться может не только парламентский зал, но и вся страна

Накануне в Бельгии подведены итоги самых скандальных в современной истории страны выборов. Именно так их называют аналитики.

Дело в том, что треть мест в национальном парламенте заняла партия «Новый фламандский альянс» Барта де Вевера. Ее сторонники выступают за разделения государства на фламандскую и валлонскую части.

В Валлонии же победу одержали социалисты во главе с Элио ди Рупо, которые выступают за сохранение единства. Им свои голоса отдали 37 процентов избирателей. Однако для формирования нового правительства, партиям придется договариваться, чтобы создать коалицию и выбрать нового премьер-министра.

Удастся ли сделать это до 1 июля, когда Бельгия принимает полугодичное председательство в Евросоюзе, пока вопрос.