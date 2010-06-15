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По результатам выборов в Бельгии расколоться может не только парламентский зал, но и вся страна

15 июня 2010 07:19
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Накануне в Бельгии подведены итоги самых скандальных в современной истории страны выборов. Именно так их называют аналитики.

Дело в том, что треть мест в национальном парламенте заняла партия «Новый фламандский альянс» Барта де Вевера. Ее сторонники выступают за разделения государства на фламандскую и валлонскую части.

В Валлонии же победу одержали социалисты во главе с Элио ди Рупо, которые выступают за сохранение единства. Им свои голоса отдали 37 процентов избирателей. Однако для формирования нового правительства, партиям придется договариваться, чтобы создать коалицию и выбрать нового премьер-министра.

Удастся ли сделать это до 1 июля, когда Бельгия принимает полугодичное председательство в Евросоюзе, пока вопрос.

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