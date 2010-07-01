По результатам предвыборных теледебатов Качиньский отстает от Коморовского на 4%

Второй тур выборов президента назначен на воскресенье.

Польша готовится ко второму туру выборов президента — голосование назначено на воскресенье.

Политическая жизнь в стране кипит. Накануне прошел заключительный раунд предвыборных теледебатов. Судя по опросам общественного мнения, теледуэль выиграл исполняющий обязанности президента и кандидат от партии «Гражданская платформа» Бронислав Коморовский. Его посчитали более убедительным 41% респондентов. На 4% отстаёт лидер партии «Закон и справедливость» Ярослав Качиньский. Отметим, первые теледебаты также выиграл Бронислав Коморовский.