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По результатам предвыборных теледебатов Качиньский отстает от Коморовского на 4%

01 июля 2010 11:28
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Второй тур выборов президента назначен на воскресенье.

Польша готовится ко второму туру выборов президента — голосование назначено на воскресенье.

Политическая жизнь в стране кипит. Накануне прошел заключительный раунд предвыборных теледебатов. Судя по опросам общественного мнения, теледуэль выиграл исполняющий обязанности президента и кандидат от партии «Гражданская платформа» Бронислав Коморовский. Его посчитали более убедительным 41% респондентов. На 4% отстаёт лидер партии «Закон и справедливость» Ярослав Качиньский. Отметим, первые теледебаты также выиграл Бронислав Коморовский.

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