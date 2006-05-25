По пути унификации национальных законодательств

В Минске открылась Межпарламентская ассамблея Евразийского экономического сообщества.

Традиционно визит начался с возложения цветов на площади Победы. Затем спикеры встретились <с глазу на глаз>.

Прошли заседания постоянных комиссий Межпарламентской ассамблеи ЕврАзЭС. В планах двухдневного форума - обсуждение вопросов по укреплению правового пространства Евразийского экономического сообщества. В частности, разговор будет идти о проектах Концепции основ налогового законодательства государств - членов ЕврАзЭС, трудового кодекса, законодательных актов по борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма. Участники ассамблеи обсудят и предложения по унификации национальных законодательств в сфере образования и таможенных правонарушений.