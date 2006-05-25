Прямой эфир

По пути унификации национальных законодательств

25 мая 2006 12:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В Минске открылась Межпарламентская ассамблея Евразийского экономического сообщества.

Традиционно визит начался с возложения цветов на площади Победы.  Затем спикеры встретились <с глазу на глаз>.

Прошли заседания постоянных комиссий Межпарламентской ассамблеи ЕврАзЭС. В планах  двухдневного форума - обсуждение  вопросов по укреплению правового пространства Евразийского экономического сообщества. В частности,  разговор  будет идти о проектах Концепции основ налогового законодательства государств - членов ЕврАзЭС, трудового кодекса, законодательных актов по борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма. Участники ассамблеи обсудят и предложения по унификации национальных законодательств в сфере образования и таможенных правонарушений.

Другие новости рубрики

Все новости
25 мая 2006 08:16

Россия и Европейский Союз обновляют правовую базу

25 мая 2006 08:14

У граждан Союзного государства должны быть равные права

24 мая 2006 11:11

Беларусь - Молдова. Хорошие перспективы сотрудничества