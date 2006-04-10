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По пути интеграции

10 апреля 2006 11:15
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Председатель Совета Республики Национального собрания Геннадий Новицкий проведет переговоры с новым чрезвычайным и полномочным Послом Российской Федерации Александром Суриковым.На встрече предполагается обсудить перспективы развития белорусско-российских экономических и политических отношений, возможности расширения взаимодействия в научной и социально-культурной областях и обменяться мнениями о межпарламентском сотрудничестве. В переговорах также примет участие председатель постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Николай Чергинец.

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