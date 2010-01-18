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По последним данным Центризбиркома лидирует председатель Партии регионов Виктор Янукович

18 января 2010 09:51
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Второй тур выборов назначен на 7 февраля.

За Януковича проголосовали почти 36 процентов избирателей. На втором месте премьер-министр Юлия Тимошенко, ее кандидатуру поддержал каждый четвёртый. Третьим претендентом на пост главы государства стал банкир Сергей Тигипко. У него 12 процентов голосов. Явка избирателей на выборах президента Украины составила около 67 процентов. Окончательные данные ЦИК обнародует в течение 10 дней.

Второй тур выборов назначен на 7 февраля. Скорее всего в нём примут участие Виктор Янукович и Юлия Тимошенко. Нынешние  выбора  президента на Украине  -  пятые  за  годы независимости,  на  этот  пост  в первом  туре  претендовали  18  кандидатов.

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