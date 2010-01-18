По последним данным Центризбиркома лидирует председатель Партии регионов Виктор Янукович

Второй тур выборов назначен на 7 февраля.

За Януковича проголосовали почти 36 процентов избирателей. На втором месте премьер-министр Юлия Тимошенко, ее кандидатуру поддержал каждый четвёртый. Третьим претендентом на пост главы государства стал банкир Сергей Тигипко. У него 12 процентов голосов. Явка избирателей на выборах президента Украины составила около 67 процентов. Окончательные данные ЦИК обнародует в течение 10 дней.

Второй тур выборов назначен на 7 февраля. Скорее всего в нём примут участие Виктор Янукович и Юлия Тимошенко. Нынешние выбора президента на Украине - пятые за годы независимости, на этот пост в первом туре претендовали 18 кандидатов.