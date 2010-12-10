По окончании саммита ОДКБ в Москве Лукашенко дал пресс-конференцию журналистам

Беларусь в период председательства в ОДКБ будет прилагать все усилия для повышения эффективности Организации. Об этом заявил сегодня Президент Александр Лукашенко на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в Москве. Глава нашего государства подчеркнул, что Беларусь всегда выступала за необходимость повышения уровня и эффективности деятельности ОДКБ.

А ряд инициатив, предложенной нашей стороной, позволит сделать шаг вперед по совершенствованию сотрудничества в политической и военной сферах, по проблематике новых вызовов и угроз.

Александр Лукашенко:

Полагаю, что эффективное и конструктивное взаимодействие во внешнеполитической сфере остается актуальным для нас всех. С учетом фактора непредсказуемости, появления угроз приоритетное значение приобретает такое направление, как создание действенной системы реагирования на кризисные ситуации. Во время предыдущей встречи в Ереване мы положили начало этому процессу. Было принято решение о необходимости совершенствования потенциала ОДКБ в сфере кризисного реагирования. Развитие наших договоренностей мы обсудим сегодня и, в случае одобрения членами Совета, подпишем соответствующие документы в данной сфере. Вместе с тем, мы только в начале пути и нам нужно будет приложить усилия, чтобы выработанные механизмы органично вписались и дополнили уже имеющийся инструментарий ОДКБ по реагированию на кризисные ситуации.

По окончании саммита ОДКБ в Москве Президент Беларуси дал пресс-конференцию журналистам. Особо отметив, что Беларусь будет привержена принципам сотрудничества.

В эти минуты Александр Лукашенко принимает участие в заседании Совета глав государств-участников СНГ, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». На обсуждение президентов вынесено более полутора десятка вопросов. В числе основных — рассмотрение хода подготовки проекта Договора о зоне свободной торговли.

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