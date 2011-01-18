По мнению А. Лукашенко, торопиться с приватизацией в Беларуси не стоит

Беларусь не будет осуществлять дорогие внешние заимствования и проводить приватизацию за бесценок. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко на совещании с обновленным правительством по вопросам развития экономики Беларуси. О чем еще шла речь — знает Анастасия Корниенко.

Новое Правительство работает всего несколько недель. Но уже сегодня министры представили главе государства программу развития экономики республики на ближайшее время. 2011 – год стартовый для пятилетия. И здесь основные стратегии определены еще на IV Всебелорусском собрании: высокие технологии, наращивание транзитного и энергетического потенциала, развитие деловой активности. Как отметил Президент, новое придумывать не надо. Нужны конкретные дела.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Никаких больше концептуальных разработок в экономике и никаких больше конкретных программ и планов на уровне Президента. Все, что от Президента нужно, он сделал. Не без помощи Правительства и бывшего руководителя Академии наук. Ныне премьер-министра. Который приложился больше, чем кто лично к разработке нынешних планов и стратегий.

Есть деньги – расходуйте их. Рачительно, экономно.

Обвальной распродажи предприятий тоже не будет. Как подчеркнул Президент, торопиться с приватизацией не стоит. Сегодня на отдельные белорусские предприятия огромный спрос, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». За них уже можно получить значительные суммы. Но завтра можно заработать еще больше.

Александр Лукашенко:

Если кто-то платит такие деньги за эту собственность, значит он рассчитывает получить больше. Но почему кто-то, а не мы?

Поэтому не торопитесь продавать. Поднимается экономика, во всем мире идет рост, вырастет стоимость активов, вырастет стоимость предприятий, тогда мы посмотрим, что продавать и за сколько. Но я не сторонник того, чтобы сегодня продать, а завтра думать, как же будем жить. Мы назвали цену всех предприятий, пусть несут деньги и покупают. Никто бесплатно не даст. И если кто-то надеется, что здесь будет обвальная шоковая и за бесценок приватизация — этого не будет в стране.

Никаких внешних заимствований под большие проценты быть не должно. И решать проблемы в экономике надо не за счет кармана людей. К примеру, ЖКХ. Президент потребовал от правительства не повышать стоимость услуг более чем на 5$ в год. А в первую очередь, надо оптимизировать работу самой системы.

Александр Лукашенко:

Если Правительство хочет решить вопросы, которые сегодня существуют, только за счет населения, как это было всегда, ко мне вообще можете не приходить. Если мнение населения, позиция населения, неудовлетворение населения работой Правительства будут зашкаливать, то члены Правительства уйдут в отставку. Это тоже не ново. Без представления всяких должностей. Поэтому работайте, смотрите, как реагирует население, и помните, что всё, что мы делаем, мы делаем только для людей. Гайки, комплектующие, тракторы и автомобили просто так нам не нужны. Они нужны только для того, чтобы повышать благосостояние народа. И я написал Михаилу Владимировичу, что планы Правительства хороши только тогда, когда они обеспечивают динамичное развитие Беларуси. И сегодня не будет хуже, чем вчера, а завтра не будет хуже, чем сегодня. Должна быть динамика и прирост, прирост, прирост. Мы должны двигаться вперед.

А. Лукашенко: Обвальной шоковой приватизации в стране не будет

А. Лукашенко: Если население не будет удовлетворено работой Правительства, то его члены уйдут в отставку