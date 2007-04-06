Прямой эфир

По факту обстрела белорусских самолетов в Сомали возбуждено уголовное дело

06 апреля 2007 10:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
КГБ Беларуси расследует уголовное дело по факту международного терроризма в связи с гибелью 11 летчиков в Сомали. Основанием для возбуждения дела стали авиакатастрофы в районе аэропорта Могадишо, произошедшие с двумя самолетами Ил-76 авиакомпании "Трансавиаэкспорт". Они предположительно стали объектами огневого обстрела с земли. По данным прокуратуры, материальный ущерб от пожара на борту первого самолета - более 1 миллиарда 700 миллионов рублей. Потери авиакомпании в результате разрушения второго воздушного судна 21 марта пока не определены.

Другие новости рубрики

Все новости
06 апреля 2007 10:58

ВВС и войска ПВО на боевом дежурстве

06 апреля 2007 06:32

Власть силой не возьмешь

05 апреля 2007 11:54

Эксперты СНГ обсуждают, как остудить пыл террористов