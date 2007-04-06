По факту обстрела белорусских самолетов в Сомали возбуждено уголовное дело

КГБ Беларуси расследует уголовное дело по факту международного терроризма в связи с гибелью 11 летчиков в Сомали. Основанием для возбуждения дела стали авиакатастрофы в районе аэропорта Могадишо, произошедшие с двумя самолетами Ил-76 авиакомпании "Трансавиаэкспорт". Они предположительно стали объектами огневого обстрела с земли. По данным прокуратуры, материальный ущерб от пожара на борту первого самолета - более 1 миллиарда 700 миллионов рублей. Потери авиакомпании в результате разрушения второго воздушного судна 21 марта пока не определены.