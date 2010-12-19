По данным экзит-полов «ЭКООМ» Александр Лукашенко набирает 74% голосов

Агентство Reuters распространило информацию о результатах экзит- полов — опросах на избирательных участках. Действующий Президент Беларуси Александр Лукашенко набирает на президентских выборах 74% голосов.

Экзит-полы в нашей стране проводят три социологические организации - центр «ЭКООМ», «Белорусский комитет молодёжных организаций» и «TNS» (Украина). Опросы проходят полномасштабно во всех регионах страны, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сергей Мусиенко, руководитель аналитического центра «ЭКООМ»:

Более 30 лет назад в США была придумана эта технология. Этот метод стал применяться на выборах на всех континентах, во всех странах. И даже в Беларуси.

Николай Чурилов, генеральный директор компании «TNS-Украина»:

В первой половине дня была большая активность: во-первых, в сельской местности, где люди старались побыстрее проголосовать, активность среди взрослого населения в городах и в мелких городах. Тенденция та же, что и в Украине — после обеда, как правило, идут более молодые респонденты.