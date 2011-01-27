«Плошча». Звон разбитого стекла и «боевую» картинку обеспечивали люди, которые вербовали на месте молодежь и предлагали деньги за вандализм

Вся правда о событиях вечера 19 декабря в центре Минска. В белорусском обществе продолжают обсуждать реальные факты, уже озвученные в прессе. Появляются и новые сведения, в том числе о финансировании из-за рубежа попытки государственного переворота.

Противоправные действия, свидетелями которых стали белорусы 19 декабря, можно разделить на две большие категории. Подготовка акции с помощью иностранных спецслужб и, собственно, противозаконная активность уже местных погромщиков на площади. Ответственность за такую активность еще предстоит определить для каждого отдельно.

Вся картина событий, в конце концов, станет ясна. А события на самой площади скорее напоминали политический хаос. Единой позиции участники несанкционированного митинга так и не услышали, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Зато услышали конкретные призывы от конкретных кандидатов. Идти и штурмовать. Услышали далеко не впервые.

Николай Статкевич, экс-кандидат в Президенты Республики Беларусь:

Я думаю, людзі на плошчы не павінны даць нам, кандыдатам, шмат размаўляць. Я думаю, хопіць і хвілінаў 20 паразмаўляць.

Нарэшце, пара на іх сапраўды, па-сапраўднаму, націснуць.

При всем при этом хаос, благодаря иностранным вливаниям, вышел вполне организованным. Также организованно эти деньги распределялись на самой площади. Звон разбитого стекла и «боевую» картинку обеспечивали люди, которые вербовали на месте молодежь и предлагали деньги за вандализм.

Личность этого человека в капюшоне сейчас устанавливается. Зато достоверно известно по показателям свидетелей то, что он был своеобразным «кассиром» погромщиков. В одной команде с ним работали и заранее проплаченные активисты. Вместе делали картинку.

Ожидали ли иностранные спонсоры подобных результатов или рассчитывали даже на еще более жесткие кадры неизвестно, но факт проплаты попытки переворота скрыть невозможно.

Свободная пресса

Из интервью активиста белорусской оппозиции российскому изданию «Свободная пресса»:

Вопрос «СП»: - ... Запад действительно помогал деньгами?

Ответ: Конечно. Он помогал и будет помогать, хотя бы потому, что в Беларуси нет крупного бизнеса, способного и желающего финансировать...

Причем, деньги шли сразу нескольким исполнителям, разным по политическому амплуа, но единым в призывах к радикальным действиям «Плошчы».

Свободная пресса

Из интервью активиста белорусской оппозиции российскому изданию «Свободная пресса»:

Вопрос «СП»: - Кто из кандидатов в президенты пользовался наибольшими бюджетами?

Ответ: Некляев. Еще с весны прошлого года его кампания «Говори правду» успешно функционировала и щедро финансировалась. Платили, например, сборщикам подписей, да и выпуск листовок, конечно, тоже требует денег.

Новая информация о планировании и возможных сценариях «Плошчы» продолжает поступать, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». А значит, окончательная оценка всем фактам громкого дела будет дана экспертами уже в ближайшее время.