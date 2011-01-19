Плошча. Железом по стеклу: известные кадры — новые подробности

Список опознанных среди тех, кто штурмовал дом Правительства, продолжает пополняться. Вот этот человек, в маске, куртке, по всей видимости, очень старался остаться анонимным борцом за своё светлое будущее.

Павел Виноградов. Координатор компании «Говори правду» по Фрунзенскому району. Говорить и делать начал еще пару лет назад. Активист движения «Джинс», в составе так называемой «ударной группы» проводившей уличные акции протеста в агрессивном формате.

Алесандр Воронин, начальник отдела охраны правопорядка и профилактики Московского РУВД Минска:

Неоднократно привлекался к административной ответственности. В 2008 году был привлечен к уголовной ответственности за организацию и активное участие в несанкционированном собрании на Октябрьской площади, шествию по городу Минску, что повлекло беспорядки. Был привлечен к уголовной ответственности и наказание — 2 года ограничения свободы без направления в исправительные учреждения открытого типа.

«Завязывать» с карьерой погромщика Павел не собирался. Вышел на площадь Независимости. Однако даже специальная экипировка не помогла скрыть личность от многочисленных камер. «Ударного» активиста с молотком, несмотря на серьезный, по его мнению, аргумент — маску — опознали.

Теперь, во время очередного визита в изолятор, Павел нашел оправдание своему тотальному невезению. Всё просто. Не повезло со страной 22 года назад. Хотя Беларусь предоставила возможности освоить сразу несколько профессий: слесаря, официанта, парикмахера. Но в год выборов активист официально нигде не работал. Видимо, нашел альтернативный способ пополнить личный бюджет.

Павел Виноградов, участник беспорядков 19 декабря:

Не повезло родиться в Беларуси. Лучше, если бы родился в какой-нибудь стране Западной Европы.

В первых рядах оказалось еще много людей, которых с легкой руки сначала приписали к провокаторам. А потом слушали, как оказалось, от своих же товарищей, признания и оправдания.

«Плошча. Железом по стеклу»:

Может быть, сын известного оппозиционного журналиста Александра Класовского, уволенный из МВД за управление машиной в пьяном виде — тоже сотрудник спецслужб?

Такую агрессию можно оправдать только осознанием того, что шансов на законную победу уже не осталось. Кстати, это подтверждает и статья журналиста Александра Класковского-старшего. Выборы оппозиция проиграла задолго до самих выборов.

Александр Класковский, журналист, «Белорусские новости»:

Оппозиционные выдвиженцы отмахивались от зануд-аналитиков, как от назойливых мух: да уже достали вы с вашим единым, это все морально устарело, вот мы возьмем числом! Но многоголовый мутант оказался не самой удачной альтернативой.

Взять власть числом, а не по закону, оказалось не самой лучшей идеей. Тем более, что в числе оказалось не так много людей, способных на действия. Это стало понятно, и в ход пошли приписки. На довольно высоком уровне. Задолго до выборов оппозиция составила так называемый «Урад выратавання». В списке чиновников и министров будущего оказался и Игорь Каныгин. Он должен был отвечать за развитие спорта и туризма в стране. Только вот самого претендента на высокий пост забыли спросить. А кандидатура подходящая: чемпион мира, Европы, серебряный призер Олимпийских Игр. Только Игорь Владимирович, хоть и борец греко-римского стиля, но, как оказалось, давно не жалует политическую арену, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Игорь Каныгин, заслуженный мастер спорта СССР:

Реагировать на это все это тоже нехорошо. Потому что люди, не проверив, не говоря, пишут такое, не думая своей головой, хотели бы мы это видеть или слышать. Конечно, нет! Конечно, если бы можно было взять бы этого человека сюда на ковер и эту дурь всю вытрясти из него. Чтобы ему повадно не было потом. Как бы сказать, чтоб не подставляли.

Складывается впечатление, что у альтернативной предвыборной компании не было самого главного — цели. И уж тем более средств ее достижения. Уже стал ясен общий портрет «творца» переворота. Только социальным его сложно назвать. Потому что социум — это общество — группа лиц, объединенная общими морально-этическими нормами.