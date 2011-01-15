Плошча: новые рассекреченные материалы

Белорусы продолжают открывать для себя и других неравнодушных подробности подготовки и проведения несанкционированной акции 19 декабря. В ряде сегодняшних публикаций в крупнейших газетах страны – новые рассекреченные материалы о «Плошчы». Значительная часть которых посвящена грубому иностранному вмешательству во внутреннюю политику нашего суверенного государства.

Зарубежные контакты

Из оперативной сводки:

В.Некляев накануне дня выборов общался с послами Польши, Германии, Швеции по вопросу предстоящего несанкционированного митинга. В.Некляев [также] встречался с Е.Бузеком (председатель Европарламента), Р.Сикорским (министр иностранных дел Польши), В.Клаусом (президент Чехии), Г.Вестервелле (министр иностранных дел Германии). На встречах обсуждались вопросы помощи и личной поддержки кандидата.

Из оперативной сводки:

[В сентябре 2010] состоялась встреча В.Некляева и А.Федуты [(идеологом ГК ГП)] с руководителем Международного финансового центра России А.Волошиным, возглавлявшим в 1999-2003 гг. администрацию Президента РФ. Речь шла о возможном финансировании ГК ГП со стороны крупного [российского] бизнеса, в сферу интересов которого входит приобретение по минимальным ценам промышленных предприятий и перспективных земельных участков для строительства.

Пётр Турунцев, политолог:

Ни для кого не секрет, что подобные проекты типа «Говори правду» финансируются из-за рубежа. Я думаю, что и доноры этого не скрывают, и сенсации я в этом не вижу. То же: регистрация Некляева, когда власти сквозь пальцы смотрели на финансирование, ведь известно было давно, что финансируются эти проекты из-за рубежа. Тем не менее, это всё равно не привело к адекватной позиции со стороны европейских диппредставительств и они всё равно вели такую деятельность.

Финансовые потоки и иностранный контроль

Акция «Плошча», по мнению большинства экспертов, была бы невозможна без внешнего финансирования. Причем схемы подобного «инвестирования в хаос» также разрабатывались не в Беларуси, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Из аналитической записки:

Относительно источника происхождения денег члены Директората кампании отмечали, что это средства официальных европейских структур... При этом в схеме финансирования ГК Г[овори] П[равду] Германия является основным игроком. «Спонсорами» также являлись представители «государственной структуры» Республики Польша.

Из аналитической записки:

«В качестве одного из основных каналов доставки денег в Беларусь координатор кампании С.Возняк [(доверенное лицо Некляева)] использовал курьеров из числа студентов Европейского гуманитарного университета (г. Вильнюс)... В некоторых случаях за раз перевозилось 150-200 тысяч долларов США. После доставки в максимально сжатые сроки финансовые средства раздавались всем службам кампании. В Литве, Польше, Эстонии и Латвии резервировались ячейки в банках, куда донор помещал деньги для курьеров.

Контролем и координацией работы системы финансирования и других вопросов кампании, закончившейся на «Плошчы», из-за рубежа занимались как представители общественных организаций, так и сотрудники иностранных спецслужб.

Из аналитической записки:

Координирует работу Директората кампании из–за рубежа так называемый «малый штаб». Его решения передаются Директорату через А.Федуту, который лично знаком со всеми членами штаба. Один из членов «малого штаба» немец, называющий себя Рафаэль М.

Фрагмент конспиративной переписки Рафаэля М. с Директоратом кампании:

...Есть предложение. Мы поможем вам устроить несколько встреч с людьми, которые будут вам помогать... названные люди владеют ресурсами, которые вам понадобятся после 19 декабря. Называю: Войцех Пачински (CASE [Центр социальных и экономических исследований (Польша)]), Ежи Козьмински (Польско-американский фонд Свободы), Агнешка Комаровска (фонд Стефана Батория), Ян Малински (Варшавский университет Восточной Европы).

Из аналитической записки:

Немаловажное место в планах Запада традиционно отводится спецслужбам. Применительно к нынешней электоральной кампании необходимо указать, что документально установлены неединичные факты посещения республики установленными иностранными разведчиками и их агентами.

Александр Ивановский, первый проректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Спецслужбы взаимодействуют во всех государствах, и они интересуются. Но в данном случае факт сам по себе вызывающий, когда служба напрямую пытается организовать государственный переворот.

Дипломатический контроль

Впрочем, помимо финансовой и организационной помощи, сторонники площадной демократии получили и прямую дипломатическую поддержку.

Из оперативной сводки:

Несмотря на предупреждение о возможных погромах и массовых беспорядках, «осуществлять наблюдение» за акцией на Октябрьской площади 19 декабря планировали сотрудники посольств Великобритании, Швеции, Латвии, Чехии, Венгрии, Болгарии. При этом отдельные дипломаты уже на данном этапе выступали в качестве «адвокатов» организаторов и потенциальных участников несанкционированной акции.

Из оперативной сводки:

Состоялся телефонный разговор сотрудника МИДа Беларуси Малиновского с послом Германии К.Вайлем, в ходе которого Малиновский довел информацию о провокационных действиях Н.Статкевича, который планирует вести толпу к зданию Администрации Президента... Вайль отметил, что «призывы могут остаться мирными», после чего дал понять, что «не будет вмешиваться в эту ситуацию».

Из оперативной сводки:

Следует особо отметить, что с учетом активной деятельности посла Швеции в Минске С.Эрикссона по развитию самых тесных отношений с отдельными лицами, вынашивающими экстремистские намерения, по их замыслам, он и его некоторые коллеги-дипломаты должны были обеспечить «правительству народного спасения» «международную» крышу и помочь оправдать погромы и провокации.

Александр Курьянович, политолог:

Поражает то, что западные страны взяли достаточно жёсткий курс по отношению к Беларуси. Существуют версии, что имеются какие-то подпитки — денежные и так далее. В целом, у нас же есть законодательство о грантах и его нужно соблюдать. Существует департамент по гуманитарной помощи, и если были какие-то нарушения, то они должны пресекаться соответствующими структурами. Меня беспокоит тот факт, что нашему руководству, министерству иностранных дел придётся поработать, чтобы расколоть этот единый антибелорусский фронт, который складывается в лице западных стран.

А дальше была собственно «Плошча»...