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План подготовки законопроектов на 2012 год утвердил Президент Беларуси

10 января 2012 12:13
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Соответствующий указ подписал глава государства.

Документом предусматривается подготовка 46 проектов законов, в том числе ряда новых. Среди них, в частности, о концессиях, о городском электрическом транспорте и метрополитене, о семеноводстве, о госрегулировании торговли и общественного питания, о таможенном регулировании в республике.

Также планом на текущий год запланирована подготовка и внесение на рассмотрение Президенту концепций проектов законов «Об электроэнергетике», «О государственно-частном партнерстве», «О госслужбе» и Кодекса о культуре.

# Лукашенко # Белоруссия

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