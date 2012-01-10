План подготовки законопроектов на 2012 год утвердил Президент Беларуси

Соответствующий указ подписал глава государства.



Документом предусматривается подготовка 46 проектов законов, в том числе ряда новых. Среди них, в частности, о концессиях, о городском электрическом транспорте и метрополитене, о семеноводстве, о госрегулировании торговли и общественного питания, о таможенном регулировании в республике.



Также планом на текущий год запланирована подготовка и внесение на рассмотрение Президенту концепций проектов законов «Об электроэнергетике», «О государственно-частном партнерстве», «О госслужбе» и Кодекса о культуре.