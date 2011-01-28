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План действий по формированию Единого экономического пространства Беларуси, Казахстана и России рассмотрит Комиссия Таможенного союза

28 января 2011 07:47
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План действий по формированию Единого экономического пространства Беларуси, Казахстана и России рассмотрит сегодня в Москве Комиссия Таможенного союза.

В повестке дня также — проекты международных договоров, нормативно-правовые документы, вопросы транспортного и карантинного контроля. Белорусскую делегацию возглавит заместитель премьер-министра республики Сергей Румас, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Андрей Савиных, пресс-секретарь министерства иностранных дел Республики Беларусь:
Стороны рассмотрят проекты Соглашения о порядке перемещения товаров по линиям электропередачи и трубопроводным транспортом, международного договора о пунктах пропуска на внешней границе Таможенного союза, Договора о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

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