План действий по формированию Единого экономического пространства Беларуси, Казахстана и России рассмотрит Комиссия Таможенного союза

План действий по формированию Единого экономического пространства Беларуси, Казахстана и России рассмотрит сегодня в Москве Комиссия Таможенного союза.

В повестке дня также — проекты международных договоров, нормативно-правовые документы, вопросы транспортного и карантинного контроля. Белорусскую делегацию возглавит заместитель премьер-министра республики Сергей Румас, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Андрей Савиных, пресс-секретарь министерства иностранных дел Республики Беларусь:

Стороны рассмотрят проекты Соглашения о порядке перемещения товаров по линиям электропередачи и трубопроводным транспортом, международного договора о пунктах пропуска на внешней границе Таможенного союза, Договора о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.