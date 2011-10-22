Петр Симоненко, лидер фракции КПУ о суде над Тимошенко и Евразийском союзе: Крупный капитал в интересах Запада попытался создать марионеточную власть, которая не должна нести ответственности перед народом Украины

В Евросоюз пытается пробиться Украина. Уже заказала в индпошиве европейский фрак, но все еще донашивает советскую шинель, поэтому, несмотря на западные устремления, Украине тоже оставлено место в строю Евразийского союза. Интересно, воспользуется ли этим Киев? Об этом Петр Симоненко, известный украинский политик, лидер фракции КПУ в украинском Парламенте, говорил в эфире программы «Картина мира» с Юрием Козиятко на РТР-Беларусь.

Какие мысли вызвали у вас нашумевшие статьи в газете «Известия»?

Петр Симоненко: Я с радостью познакомился со статьёй Александра Григорьевича. Также для меня неожиданностью было открытое и откровенное выступление о будущем Владимира Владимировича Путина. Для меня также было приятным, что в Донецке два президента – и России, и Украины, Медведев и Янукович – обсуждали проблемы не только приграничных контактов, но и по их решению в Санкт-Петербурге подписывалось решение о Зоне свободной торговли. Октябрь оказался очень полезным для тех, кто по-настоящему думает о будущем наших народов. Поэтому я искренне поддержал те мысли и предложения, которые не только были изложены Александром Григорьевичем в этой статье, а всё то, что сопровождало его политическую деятельность на высочайшем посту президента народа Беларуси.

Насколько я понял, вы разделяете такие подходы к интеграции?

Петр Симоненко: Я не только разделяю эти подходы, я боролся со своими товарищами за реализацию именно этой модели. Мы понимаем, что восстановить сегодня в полном объёме великую страну Советский союз невозможно. Надо искать те пути, которые будут реальными шагами, а не пустой политической болтовнёй, которая отвлекает людей, а не мобилизует и концентрирует внимание политиков и нашего народа. Поэтому я поддержал эти предложения и считаю: так же как Таможенный союз, так и Единое Экономическое пространство – это перспектива ЕврАзЭс, это те реальные шаги, которые должны мы вместе пройти. И я верю, что и украинский народ присоединится к этой великой миссии.

Скажите, такие мысли возникают у украинских политиков, потому что сегодня Запад сменил милость на гнев и оказывает жёсткое давление в связи с приговором Юлии Тимошенко?

Петр Симоненко: Запад интересует не приговор Тимошенко, это моя позиция, Запад использует дело Тимошенко для того чтобы открыто и грубо вмешиваться во внутренние дела Украины. Запад в который раз демонстрирует двойные стандарты. Запад не предпринял шагов, которые бы свидетельствовали о его здравой политике, прежде всего, в защите интересов украинского народа. Запад и западные банки не вернули украденные у украинского народа миллиарды долларов, которые осели в западных банках и сегодня используются для того, чтобы через кредиты три шкуры драть с нас. Запад не признал своих колоссальных преступлений против украинского народа, когда Парламентская Ассамблея Совета Европы признала, что Украина торгует детьми и женщинами. Но ведь то, что Украина торгует, это наш позор, а позор Европы – то, что там есть мерзавцы, которые покупают украинских женщин и украинских детей. Поэтому когда мы говорим о так называемом деле Тимошенко, Запад волнуется, прежде всего, над тем, чтобы защитить ее, а в ее лице – и всех тех, кто поддерживает компрадорский капитал, кто открыл двери Украины для того, чтобы западная продукция заполонила рынки Украины. И парадоксом является то, что за эти годы украинская экономика утратила украинский рынок. Я еще раз хотел бы, чтобы вы услышали меня, дорогие белорусские братья, защищайте себя и защищайте свою страну, от тех, кто много говорит о добре, а делает зло. Мы уже проходили все это. Когда мы говорим о так называемом деле Тимошенко, Запад пытается сегодня увести от понимания того, что каждое должностное лицо должно нести ответственность перед законом и своим народом. А в Украине приняли решение, что министр – это политическая персона, он может все что угодно вершить, набивать свои карманы, но уголовной ответственности не будет нести, потому что он политическая персона. Таким образом, крупный капитал сегодня в интересах Запада попытался создать такую марионеточную власть, которая не должна нести ответственности перед народом Украины. Еще раз подчеркну, моя позиция и позиция моих товарищей: дело Тимошенко – это только повод для внутреннего вмешательства в условиях, когда Запад пытается переложить свои проблемы выхода из кризиса на наш народ Украины и на наше государство.