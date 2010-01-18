Первый тур президентских выборов в Украине состоялся, но главная борьба еще впереди

В Украине готовятся ко второму туру президентских выборов. Точно это стало известно сегодня вечером, когда Центризбирком страны обработал 100% электронных протоколов от окружкомов.

В итоге, по результатам первого тура президентских выборов, первое место – у Виктора Януковича. Он набрал 36% голосов. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко – 25% . Именно эти два кандидата проходят во второй тур.

Но главная битва еще впереди. По данным экзит-пулов (опрос общественного мнения, производящийся в день выборов на выходе из избирательных участков – ред.), а их в стране проводили многие институты и телеканалы, больше 40% украинцев ответили, что во втором туре предпочтение отдадут Виктору Януковичу. Данные, конечно, разняться, но буквально на несколько процентов. По ним, отрыв Тимошенко от лидера оппозиции во втором туре составит, примерно, 4-9%.

В этой связи интересно, что предпримет премьер, что бы больше мобилизовать свой электорат и повысить свой рейтинг на Юге и Востоке страны, где главу Партии регионов, а это опять-таки данные экзит-пулов, во втором туре готовы поддержать 70% населения.

Юлия Тимошенко:

– С сегодняшнего дня я открыта для переговоров, что бы и дальше можно было двигаться объединенными демократическими силами.

Виктор Янукович:

– Украина будет внеблоковым государством, страна не будет вступать ни в какой военный блок. Это точка зрения украинского народа, которую нужно уважать и с которой нужно считаться.

Тем временем, Виктор Янукович уже поехал в западные регионы искать поддержки у избирателей. Юлия Тимошенко, на плечи которой, как на премьера, сегодня свалилась еще и трагедия в Луганске, как все предполагают, по возвращении будет договариваться с обладателем третьего места – крупным банкиром Сергеем Тигипко, у которого 13% голосов украинцев. Плюс, в эту же команду может попасть и бывший спикер Верховной Рады – Арсений Яценюк и действующий президент Украины – Виктор Ющенко.

Из нарушений в ходе выборов наблюдатели отметили такие – кое-где не хватило бюллетеней, кто-то не смог найти себя в списках и поэтому, где-то по решению членов комиссии, где-то по решению суда, людей включали в списки. В общем, работу Центризбиркома наблюдатели похвалили и каких-либо массовых нарушений они не заметили.

Жао Соарес, глава Парламентской ассамблеи ОБСЕ:

– Эти выборы были действительно высокого уровня. У каждого избирателя была возможность сделать выбор между кандидатами. Эти выборы сделали шаг вперед по сравнению с предыдущими выборами в Украине.

Поэтому, первый тур президентских выборов в Украине состоялся. Второй тур пройдет 7 февраля.