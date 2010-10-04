Первые международные наблюдатели за президентскими выборами будут аккредитованы в ЦИК Беларуси в ближайшее время

По словам председателя ЦИК Лидии Ермошиной, 6 октября должна состояться встреча с руководителем миссии наблюдателей СНГ Сергеем Лебедевым, на которой, скорее всего, будут аккредитованы первые международные наблюдатели.

Начавшуюся кампанию по сбору подписей для выдвижения кандидатов в ЦИК назвали достаточно активной и спокойной. Хотя не обходится без жалоб с обеих сторон — как со стороны сборщиков подписей, так и со стороны руководителей учреждений, рядом с которыми собирают подписи. Все подобные ситуации удается разрешать в пользу инициативных групп с помощью местных властей и Центризбиркома.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Группы ведут себя настолько бесцеремонно, что плачут уже «магазинные власти»: в полном смысле слова, создают препятствия для покупателей и для нормальной работы торговых учреждений.

Анатолий Кулешов, министр внутренних дел Республики Беларусь:

Со своей стороны мы стремимся быть максимально корректными, уважительными и никоим образом не мешать всем тем, кто занимается данной работой. Даже, когда у нас имеются отдельные незначительные нарушения действующего порядка проведения этой работы, то мы только фиксируем, констатируем у себя в документах, но никак не предпринимаем каких-то активных мер по пресечению этой незаконной деятельности.