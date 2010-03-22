Первого Президента ЕС опять «обидели»

Первого в истории Евросоюза постоянного председателя Европейского Совета бельгийца Хермана ван Ромпея не внесли в официальный справочник EU Who is who.

В справочнике фигурирует лишь протокольно-безликое «Председательство Европейского союза», при этом никаких фамилий не приводится. Вместе с тем, в справочник внесены фамилии всех глав государств и правительств стран ЕС, а также главы дипломатии этой региональной организации баронессы Кэтрин Эштон, чей пост, как и пост ван Ромпея, введен Лиссабонским договором о реформе органов власти ЕС, который вступил в силу с 1 декабря 2009 года.

Отдельные европейские СМИ иронично замечают по этому поводу, что ван Ромпей вновь подвергся унижению, пишут «Известия». В феврале в ходе встречи президента ЕС с депутатами Европарламента в Брюсселе Найджел Фарадж, известный противник европейской интеграции, предпринял оскорбительный выпад по отношению к Ван Ромпею. Британский парламентарий заявил, что у ван Ромпея «харизма мокрой половой тряпки и вид мелкого служащего банка». Он также оскорбительно отозвался в адрес родины Ромпея Бельгии, которая, по его словам, «скорее, страной не является (видимо, намек на ее размеры)».

При этом Фарадж назвал первого президента ЕС «компетентным, способным и опасным», приведя в качестве примера Грецию, оказавшуюся в тисках финансово-экономического кризиса, и которая, как он утверждал, «была сведена почти до (роли) протектората с тех пор, как вы (ван Ромпей) пришли к власти». Оскорбление первого президента ЕС обошлось его обидчику в почти три тысячи евро. Председатель Европарламента Ежи Бузек после личной встречи с парламентарием, который отказался отозвать свои слова и извиниться перед ван Ромпеем, в качестве дисциплинарного наказания лишил Фараджа на десять дней депутатского пособия, которое в том числе включает расходы на питание и составляет 298 евро в день. Сам ван Ромпей позже назвал британца «патетической персоной», а его высказывания оценил как выражение «брутальности морали в политике».