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Первое заседание новой российской Думы состоится уже в этом году

05 декабря 2007 20:25
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На совещании с членами правительства Владимир Путин дал поручение подготовить проект соответствующего указа.

Вновь избранные депутаты приступят к работе, как только будут объявлены официальные итоги выборов. В Центризбиркоме уже завершили обработку протоколов, окончательные данные будут известны к концу недели.

Бесспорным лидером парламентской гонки стала пропрезидентская партия "Единая Россия". За нее проголосовали более 64 % избирателей. Семипроцентный барьер, позволяющий попасть в Думу, преодолели также КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия".

Глава белорусского государства Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с победой возглавляемой им партии "Единая Россия" на парламентских выборах.

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