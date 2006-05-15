Первое заседание нового парламента Украины намечено на 25 мая

Такое решение принято на состоявшемся сегодня очередном заседании депутатской группы по подготовке первого заседания нового парламента.

По итогам прошедших в Украине 26 марта выборов в Верховную Раду в парламент прошли пять политических сил: Партия регионов (186 мандатов), блок Юлии Тимошенко (129 мандатов), Народный союз "Наша Украина" (81 мандат), Социалистическая партия Украины (33 мандата) и Коммунистическая партия Украины (21 мандат). Новый состав Верховной Рады Украины насчитывает всего 450 депутатских мандатов.

Согласно украинскому законодательству в течение одного месяца со дня открытия первого заседания Верховной Рады должна быть сформирована коалиция депутатских фракций, в состав которой входит парламентское большинство, то есть не менее 226 народных депутатов.

В настоящее время между представителями политических сил, победившими в ходе выборов, продолжается работа по формированию парламентской коалиции, сообщает пресс-служба Верховной Рады.