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Первая группа долгосрочных наблюдателей от СНГ за выборами отправится во все регионы республики

12 августа 2008 10:53
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На сегодняшний день от стран Содружества аккредитованы 30 представителей. Планируется, что всего в составе миссии будут работать 35 долгосрочных и около 300 краткосрочных наблюдателей за выборами депутатов Палаты представителей Национального собрания Беларуси. В здании Исполкома СНГ в Минске располагается штаб миссии, а во всех областных центрах откроются его отделения. О своей деятельности миссия наблюдателей от СНГ будет регулярно информировать общественность через СМИ.

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