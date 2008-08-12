Первая группа долгосрочных наблюдателей от СНГ за выборами отправится во все регионы республики

На сегодняшний день от стран Содружества аккредитованы 30 представителей. Планируется, что всего в составе миссии будут работать 35 долгосрочных и около 300 краткосрочных наблюдателей за выборами депутатов Палаты представителей Национального собрания Беларуси. В здании Исполкома СНГ в Минске располагается штаб миссии, а во всех областных центрах откроются его отделения. О своей деятельности миссия наблюдателей от СНГ будет регулярно информировать общественность через СМИ.