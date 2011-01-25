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Перспективы создания единого образовательного пространства ЕврАзЭС обсуждают в Минске

25 января 2011 12:58
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В дискуссии принимают участие представители министерств образования Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, секретариата интеграционного комитета ЕврАзЭС.

Еще на встрече глав государств в декабре 2010 года была одобрена работа в рамках программы создания единого образовательного пространства ЕврАзЭС. По мнению экспертов, один из актуальных вопросов — о взаимном признании документов об образовании, ученых степенях и званиях, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Жук, первый заместитель министра образования Республики Беларусь:
В наших странах имеется специфика. В частности, Казахстан переходит на американскую систему — у них там бакалавры, магистры, доктора. В других странах система немного отличается. Конечно, вопрос о том, как будут признаваться эти документы, очень важен для граждан. Мы искали концепцию, договаривались о том, чтобы эта процедура была достаточно прозрачной, понятной граждан, чтобы наши граждане могли учитывать особенности законодательства в наших государствах.

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