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Перспективы создания единого образовательного пространства Беларуси и России

06 июня 2007 14:00
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В Минске завершил работу постоянно действующий семинар при Парламентском собрании Союзного государства.

В области подготовки кадров у двух стран много общего. На практике применяется процедура взаимного признания дипломов, ученых степеней и званий. При поступлении в вузы действуют равные права для граждан двух стран.

Однако подходы к реформированию образования все больше отличаются. Например, кардинально разные принципы отбора абитуриентов. В нашей стране прием в вузы ведется на основе сертификатов централизованного тестирования, в России - единого государственного экзамена. Участники семинара рекомендовали профильным министерствам подготовить межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере образования.

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