Перспективы сотрудничества Вооруженных Сил рассмотрят министры обороны Беларуси и Украины

Встреча глав военных ведомств двух стран пройдет сегодня в Киеве. Руководители также намерены обсудить возможности изучения белорусскими специалистами опыта Украины по подготовке в области гуманитарного разминирования.



Отметим, в декабре 2007 года в Киеве был подписан План мероприятий двустороннего сотрудничества Вооруженных Сил Беларуси и Украины на 2008 год, а также долгосрочное Межправительственное соглашение о сотрудничестве в области безопасности полетов государственных воздушных судов.



Так же в Беларусь прибывает делегация Вооруженных Сил Индии. В ходе визита стороны обсудят состояние и перспективы сотрудничества в военно-технической сфере. Кроме того, индийские военные посетят некоторые оборонные предприятия Беларуси.