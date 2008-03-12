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Перспективы сотрудничества Вооруженных Сил рассмотрят министры обороны Беларуси и Украины

12 марта 2008 08:50
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Встреча глав военных ведомств двух стран пройдет сегодня в Киеве. Руководители также намерены обсудить возможности изучения белорусскими специалистами опыта Украины по подготовке в области гуманитарного разминирования.

Отметим, в декабре 2007 года  в Киеве был подписан План мероприятий двустороннего сотрудничества Вооруженных Сил Беларуси и Украины на 2008 год, а также долгосрочное Межправительственное соглашение о сотрудничестве в области безопасности полетов государственных воздушных судов.

Так же в Беларусь прибывает делегация Вооруженных Сил Индии. В ходе визита стороны обсудят состояние и перспективы сотрудничества в военно-технической сфере. Кроме того, индийские военные посетят некоторые оборонные предприятия Беларуси.

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