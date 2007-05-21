Перспективы отношений Беларуси и Ирана не имеют границ

Отношения Беларуси и Ирана вышли на уровень стратегического партнерства. Об этом на встрече с лидером исламской республики заявил глава нашего государства Александр Лукашенко.

В аэропорту высокого гостя встречал первый заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко. Это первый визит Махмуда Ахмадинежада в Беларусь, но со многими белорусскими чиновниками высшего ранга он хорошо знаком. Затем уже в Минске состоялась встреча двух президентов. Главы государств прошли по красной дорожке, по традиции церемонию сопровождала рота почетного караула. Прозвучали гимны двух стран. "Беларусь готова сотрудничать с Ираном по всем направлениям, и будет придерживаться всех достигнутых ранее договоренностей", - об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Он отметил, что вокруг белорусско-иранских отношений существует "много разговоров". Но у двух стран нет запретных тем.

Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад назвал отношения своей страны с Беларусью устойчивыми и прочными, а Александра Лукашенко считает "одним из лучших своих друзей". Сегодня иранская сторона не видит препятствий для развития двустороннего сотрудничества. Взгляды на международную проблематику у двух государств совпадают. А расширение контактов с официальным Минском являются одним из приоритетов внешней политики. В свою очередь Александр Лукашенко отметил, что двусторонние отношения вышли на уровень стратегического партнерства. Беларусь благодарна Ирану за поддержку в сотрудничестве в нефтегазовой сфере. Наши специалисты уже в ближайшее время смогут добывать в Иране нефть. По итогам встречи президенты подписали сегодня совместное коммюнике. Лидеры выразили готовность к дальнейшему развитию двусторонних политических и торгово-экономических отношений на основе равенства и уважения взаимных интересов.