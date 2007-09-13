Перспективные направления в развитии диалога Беларуси с Евросоюзом

В МИД страны отметили, что в развитии диалога Республики Беларусь с Евросоюзом есть целый ряд перспективных направлений.

Так, положительная динамика со странами ЕС есть в торгово-экономических отношениях. Также развивается и энергетическое сотрудничество: недавно прошли экспертные консультации в этой сфере. Беларусь открыта для развития взаимовыгодного сотрудничества с Евросоюзом, подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Андрей Попов, пресс-секретарь Министерства Иностранных Дел Республики Беларусь: "Перспективных направлений для развития взаимовыгодного сотрудничества предостаточно. О целом ряде таких предложений высказался Воронецкий, и они по-прежнему сохраняют свою актуальность. По нашему глубокому убеждению, поскольку отвечают всем взаимным интересам. Мы за построение единой Европы, где будет место для взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами."

В настоящее время в нашей стране проходит внутригосударственное согласование вопрос об открытии представительства Еврокомиссии в Минске.

