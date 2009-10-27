Перспектива отношений Беларуси и Катара — в практической реализации проектов

Об этом заявил сегодня Президент Александр Лукашенко во время встречи с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Катара.

Президент отметил, что Беларусь и Катар хорошо изучили возможности друг друга, однако перспектива отношений находится в практической реализации многих совместных замыслов.

— Если попытаться охарактеризовать уровень наших сегодняшних отношений, это можно сформулировать следующим образом: мы хорошо изучили друг друга, мы очень хорошо знаем возможности друг друга. Но практическая реализация пока в перспективе, поэтому ваш визит в Беларусь мы рассматриваем как этапный и очень надеемся, что после это встречи начнётся реализация многих замыслов белорусско-катарских отношений, — заявил Александр Лукашенко.