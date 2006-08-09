Пересекать белорусскую государственную границу станет проще

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал соответствующий указ. Теперь граждане, которые имеют медицинскую страховку и перевозят некоммерческие товары, не подлежащие обязательному письменному декларированию, а также ветеринарному и фитосанитарному контролю, могут выбрать "зеленый" коридор.Иными словами им придется пройти только пограничный контроль. Автотранспортные средства отныне также могут перемещаться по "зеленому" каналу без таможенного контроля. Указ вступит в силу через 30 дней после его официального опубликования.