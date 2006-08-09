Прямой эфир

Пересекать белорусскую государственную границу станет проще

09 августа 2006 11:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал соответствующий указ. Теперь граждане, которые имеют медицинскую страховку и перевозят некоммерческие товары, не подлежащие обязательному письменному декларированию, а также ветеринарному и фитосанитарному контролю, могут выбрать "зеленый" коридор.Иными словами им придется пройти только пограничный контроль. Автотранспортные средства отныне также могут перемещаться по "зеленому" каналу без таможенного контроля. Указ вступит в силу через 30 дней после его официального опубликования.

Другие новости рубрики

Все новости
09 августа 2006 07:42

Учения военно-воздушных сил и войск ПВО Вооруженных Сил Беларуси переходят в активную фазу

08 августа 2006 13:51

Александр Лукашенко: "Нашим главным приоритетом было и остается создание полноценного Союзного государства"

08 августа 2006 07:50

Беларусь готова принять ливанских детей