Пересечь Белорусско-Польскую границу теперь можно в два раза быстрее

Таможенный пункт пропуска "Брузги" на Белорусско-Польской границе получил статус одного из крупнейших в Беларуси. Здесь открылся новый въездной легковой комплекс, который позволит оформлять до 3 тысяч автомобилей в сутки только в одном направлении. Пропускные способности пункта пропуска, построенного за средства Союзного бюджета, увеличились. Однако штатное расписание работающих здесь сотрудников таможни и пограничных войск не изменилось. При этом и нагрузка на каждого контролёра осталась прежней. Выполнять больший объём работы прежними силами помогают современные технологии. Оформление документов полностью компьютеризировано, а локальная сеть позволяет в считанные секунды получать информацию о пересекающих границу граждан всеми службами.



Введение в строй нового легкового терминала - только часть большой программы по реконструкции таможенного поста. Уже в конце следующего года откроется грузовой комплекс. Это позволит оформлять в сутки до 6 тысяч автомобилей, а "Брузги" получат статус самого большого пункта пропуска в Республике.