Переименованная партия Ющенко требует от Тимошенко либо отказаться от президентских амбиций, либо уйти в отставку

Президентская партия Народный союз «Наша Украина» (НСНУ) сменила название на Политическая партия «Наша Украина».

«Наша Украина» призвала премьер-министра Юлию Тимошенко уйти в отставку или не баллотироваться на пост президента. «Мы требуем от премьер-министра Юлии Тимошенко либо отказаться от президентских амбиций и сконцентрировать все усилия на исправлении допущенных ошибок, либо уйти в отставку», — говорится в заявлении партии.

«Наша Украина» уверена, что экономический кризис в стране является не результатом мирового экономического кризиса, а вызван безответственной позицией правительства по формированию государственного бюджета и недостатком профессионализма в экономическом блоке кабинета министров.

На съезде отмечалось, что до сих пор не утверждены бюджетные показатели на 2010 год, а глава правительства при этом объявляет о начале своей предвыборной кампании. Партия призвала правительство прекратить политику популизма и потребовала внести на рассмотрение Верховной Рады проекты решений по выведению экономики из кризиса.

Выступая на съезде, президент страны Виктор Ющенко призвал членов партии «прекратить споры и объединиться». Он убежден, что партия имеет будущее. «Наша Украина» начинает свое возрождение», — заверил Ющенко.

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