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Переговоры премьер-министров Беларуси и России в Москве завершились успешно

30 июля 2007 14:23
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Сергей Сидорский встретился в главой российского правительства Михаилом Фрадковым, с которым обсудил ряд важных вопросов двухстороннего сотрудничества.

Один из них - предоставление стабилизационного кредита Беларуси. Сергей Сидорский констатировал, что договоренность достигнута, и в ближайшее время, глава белорусского правительства рассчитывает, кредит будет предоставлен.

Премьер-министр Беларуси похвастался еще некоторыми достижениями экономического развития страны. Речь идет о развитии торговых отношений с Московской областью. В прошлом году товарооборот Беларуси с этим российским регионом достиг почти 1,4 миллиарда долларов - прирост на 38%.

Губернатор Московской области Борис Громов рассказал об огромной заинтересованности в таком партнере как Беларусь. Проработано несколько совместных проектов, в которых обе стороны намерены ставить еще большие рекорды в торгово-экономической сфере.

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