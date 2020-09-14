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Переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина: что обсудят главы государств в Сочи

14 сентября 2020 10:36
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Новости Беларуси. Белорусско-российские отношения 14 сентября обсуждают на высшем уровне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина: что обсудят главы государств в Сочи-1

Несколько часов назад в сочинском аэропорту приземлился самолет Президента Беларуси. После кортеж направился в резиденцию российского лидера «Бочаров Ручей». Именно там Александр Лукашенко и Владимир Путин проведут переговоры. Как сообщает Telegram-канал «Пул Первого», примерно через час начнется встреча в формате «один на один».  

Переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина: что обсудят главы государств в Сочи-4

В повестке дня как союзные отношения, так и международная тематика. Ожидается, что лидеры обсудят обстановку в регионе, в том числе вопросы совместного реагирования на возникающие вызовы.  

Примечательно и символично, что именно Россия стала первой страной, которую посещает Президент Беларуси после выборов. 

# Беларусь-Россия # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

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