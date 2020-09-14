Переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина: что обсудят главы государств в Сочи

Новости Беларуси. Белорусско-российские отношения 14 сентября обсуждают на высшем уровне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несколько часов назад в сочинском аэропорту приземлился самолет Президента Беларуси. После кортеж направился в резиденцию российского лидера «Бочаров Ручей». Именно там Александр Лукашенко и Владимир Путин проведут переговоры. Как сообщает Telegram-канал «Пул Первого», примерно через час начнется встреча в формате «один на один».

В повестке дня как союзные отношения, так и международная тематика. Ожидается, что лидеры обсудят обстановку в регионе, в том числе вопросы совместного реагирования на возникающие вызовы.

Примечательно и символично, что именно Россия стала первой страной, которую посещает Президент Беларуси после выборов.