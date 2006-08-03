Переброска личного состава на полигон "Ашулук " завершена

3 августа завершена переброска личного состава на полигон "Ашулук ", расположенный в Астраханской области Российской Федерации. Около 700 военнослужащих, 8 дивизионов зенитно-ракетного комплекса С-300, 2 дивизиона ЗРК "Бук " и боевые самолеты - таким составом представлена Беларусь на оперативно-тактическом учении ВВС и войск ПВО.

Боевая техника уже расположена на месте проведения учения, а последние его участники уже вылетели на российский полигон "Ашулук ", где пройдет активная фаза с боевой стрельбой. Задействовано более 120 единиц техники, в том числе ЗРК "Бук", представленный Беларусью, а также новые системы автоматизации.

С военного аэродрома "Мачулищи " сегодня вылетел ИЛ-76. Одновременно с другого аэродрома в "Ашулук " вылетело звено МИГ-29.

На каждом учении обязательно должен быть новый состав участников. Только таким образом, считают военные специалисты, можно качественно обучить непростому делу защиты воздушных рубежей наибольшее количество военнослужащих.

