П.Бородин: Европе и Америке нужен сырьевой придаток

В гостях у программы «Неделя» - госсекретарь Союзного государства Беларуси и России Павел Бородин.

- Буквально через несколько дней мы отметим десятилетие Союзного государства Беларуси и России. Этот путь был не слишком простым. С чем мы пришли к этому юбилею и как бы вы оценили этот рубеж?

- Я не буду бить себя в грудь — это благодаря воле Президента, решениям, работе Правительства, министерств, ведомств, парламентских собраний Беларуси и России. Я приведу вам смешные примеры, но, к сожалению, они являются правдой. В Советском Союзе мы собирали 212 тысяч грузовых автомобилей, в 1999 году 12 тысяч. Сейчас только в Союзном государстве Беларуси и России собирают 232 тысячи. Представьте — СССР и Беларусь и Россию. Мы в Советском Союзе собирали 12 миллионов телевизоров. В 1999 году в Беларуси и России собирали 900 тысяч, сейчас 3,7 миллиона, благодаря нашим союзным программам. До наших с вами взаимодействий производство суперкомпьютеров было в трёх странах: Америке, Японии и Китае. Теперь пять стран — Беларусь и Россия. Мы были страной дураков-плановиков, создавали в Советском Союзе в год 600 балансовых планов, в то время японцы составляли 12 тысяч планов. Сейчас японцы составляют 26 тысяч балансовых планов. Еврокомиссия в сельском хозяйстве составляет 800 балансовых планов. Наше министерство, наши различные надзорные предприятия не могут по трём позициям договориться.

- Цифра показательная, отражает динамику достаточно быстро, но китом, краеугольным камнем Союзного государства являются равные права граждан и равные права субъектов хозяйствования. Почему, на Ваш взгляд, добиться этого пока очень сложно?

- Мы имеем равные права. Возникают эти войны — молочные, газовые — только по одной простой причине: нужно нашим некоторым министрам, в хорошем смысле слова, дать по шее, чтобы они собирались и оговаривали этот вопрос коллегиально, комиссионно, корпоративно к тем или иным проблемам. Мы добываем миллиард триста пятьдесят миллионов тонн жидких энергоносителей. В Беларусь поставляем 3%, и проблем не возникает.

- По поводу энергоносителей: если проследить десятилетнюю историю Союзного государства, то всегда в канун Нового года наблюдается напряжение. Чего ждать сейчас?

- Ничего ждать не нужно, потому что на Высшем Государственном Совете наши президенты и премьеры договорятся. Но нужна нормативно-правовая база. Подписали Таможенный союз, это 13 тысяч позиций — нужна нормативно-правовая база для этого дела. Я уже талдычу, я занимаюсь этим делом уже 10 лет. Нужен конституционный акт, своеобразная конституция переходного периода. Никто не говорит ещё о том, чтобы у нас появились союзные министры, союзные премьеры и так далее. Нет, об этом речь и не идёт. Мы должны понять, что эти функции, которые я называл: военно-техническая, таможенная, финансово-кредитная политика — это всё решается только вместе. Нам нужен парламент, нормативно-правовая база, и тогда инвестиции в наше Союзное государство будут железной гарантией. Но это дело государственных комиссий, которые возглавляет наши парламентарии.

- Буквально неделю назад в Минске было принято принципиальное решение о создании Таможенного союза, о том, что Россия, Беларусь и Казахстан будут двигаться на пути к Единому экономическому пространству. Как вы считаете, то, что было заявлено на декларативном уровне, не останется ли оно долго на бумаге?

- Я думаю, что это соглашение — знаковое для восстановления всего постсоветского пространства. Мы сейчас продемонстрировали, почему идут такие войны против Лукашенко, против Беларуси и России Потому что Европе и Америке нужен сырьевой придаток, им такое мощное государство, которое мы создаём, очень не нравится. Они были на военно-техническом учении. Президенты смотрели на танки, пушки, самолеты и вертолеты, а я смотрел на наблюдателей. У них там не только челюсти, всё отпало, когда они увидели мощь, договорённость, жёсткость — всё это есть у Беларуси и России — в Союзном государстве. Это и вызывает у всех очень много негатива.

- Павел Павлович, давайте закончим, всё же, на позитиве. Все знают, во всяком случае, журналисты, вашем искрометном чувстве юмора. Может быть что-то свеженькое? Хотя бы на тему Союзного государства.

- Как пишут обо мне журналисты: единственное, что делает в своей жизни Бородин, это рассказывает похабные анекдоты, бьёт журналистов по ногам на футболе и недавно построил туалет в Постоянном комитете, так что будут проблемы — приходите. Это глупость. Давайте профессионально. Европейцы: все говорят на разных языках — создают Евросоюз, все договариваются. И финансово-кредитная политика, и ценовая, и евро. Мы все говорим на одном языке и всё никак не можем договориться. Единственный способ какую-то проблему решить — садиться за круглый стол и договариваться. Когда я узнал на сельскохозяйственной выставке летом, что теперь Беларусь даже на Украину поставляет продукты питания, то, вы знаете, я чуть не упал. Украина всегда была кормилицей Советского Союза и вдруг теперь Беларусь предоставляет продукты питания на Украину.