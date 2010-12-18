Павел Глоба: Я желаю Александру Лукашенко тотальной и окончательной победы

Прогнозировать результаты выборов в любой стране гораздо легче, чем угадать исход футбольного матча. Да и в целом, прогнозы – дело неблагодарное. Но это не пугает гадалок и астрологов разного толка. А уж тем более известного российского предсказателя Павла Глоба.

Юрий Козиятко: Кто станет Президентом Беларуси? Что говорят об этом звезды?

Павел Глоба: Победит, конечно, Александр Григорьевич. Я желаю ему тотальной и окончательной победы, потому что я считаю, что для Беларуси это не просто харизматичная личность. Он цементирует всю государственность. Он является создателем нынешней белорусской государственности. Дай Бог ему политического долголетия.

Это подтверждают и данные его гороскопа. Из политических долгожителей он может быть сравним только с Фиделем Кастро. Думаю, что Александр Лукашенко будет править и этот срок, и следующий. В конечном итоге это будет лучше для Беларуси.

Юрий Козиятко: Вас часто приглашают на выборы. В Минске Вы тоже бывали в прежние времена. Зачем Вы приезжали к нам, с какой целью, и кто Вас приглашал?

Павел Глоба: Да, меня приглашали. А кто? Спросите у них.

Юрий Козиятко: Какой прогноз для Беларуси на ближайшие годы Вы можете сделать?

Павел Глоба: Я считаю, что Беларусь действительно достойна того, чтобы стать великой страной, государством. Потому что Беларусь является хранителем центра Европы. А это ко многому обязывает. Я думаю, что эту миссию Беларусь обязательно должна выполнить.