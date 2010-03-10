Павел Бородин ознакомил Сергея Сидорского с повесткой дня предстоящего Союзного Совмина

Заседание пройдет 16 марта в Бресте. Главы Правительств двух стран обсудят около двух десятков вопросов.

Госсекретарь Союзного государства сегодня ознакомил белорусского премьера с повесткой дня предстоящего заседания. Предполагается, в Бресте стороны рассмотрят и вопросы, касающиеся Таможенного Союза Беларуси, России и Казахстана. В частности, особенности обустройства внешней границы Союза «тройки», перемещение и проверку товаров и фитосанитарный контроль.

Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь:

– Брест – наша внешняя граница с Европейским Союзом. Это будет внешняя граница Таможенного Союза: России, Беларуси и Казахстана. Мы много там сделали самостоятельно, силами Республики Беларусь. По отдельным вопросам мы взаимодействуем с Европейским Союзом.

Павел Бородин, государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России:

– Нам даже финны завидуют, когда мы построили нашу границу и впервые за многие годы рассмотрели вопрос комплексно. То есть подошли корпоративно к обустройству пограничных дел: не только обустройство границ, но и миграционные процессы, но и таможенные процессы.