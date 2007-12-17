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Павел Бородин остается на посту госсекретаря Союзного государства

17 декабря 2007 11:47
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Полномочия Павла Бородина на посту государственного секретаря Союзного государства продлены до 2012 года.Как сообщили в представительстве Постоянного комитета Союзного государства в Минске, такое решение было принято накануне на прошедшем в белорусской столице заседании Высшего Государственного Совета. В представительстве напомнили, что госсекретарем Союзного государства Павел Бородин был назначен в 2000 году. В 2004 году ВГС продлил срок его полномочий до 2008 года.

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