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Павел Бородин: Александр Григорьевич дал мне задание создать при Посольстве Беларуси в России своеобразный корпоратив

04 июля 2011 16:42
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Председатель Высшего Госсовета Союзного государства, Президент Беларуси встретился сегодня с государственным секретарем Союзного государства Павлом Бородиным.

Поддерживая экономику Беларуси, Россия поддерживает и свои предприятия — считает  белорусский лидер. Ведь, по сути, Беларусь - сборочный цех России, как это было и во времена Советского союза.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:
Мы потребляем не только ресурсы от них. Создавая здесь готовый продукт, мы потребляем от 60% до 70% комплектующих из России. И это предприятия, на которых занято в России выше 15 млн человек. Они не понимают, что, поддерживая экономику Беларуси, они поддерживают российские предприятия, где работают 17 млн человек.

Павел Бородин, государственный секретарь Союзного государства:
17,5 млн россиян работают но межрегиональному территориальному сотрудничеству. Сегодня 85% товаропотока России идет через Беларусь. В этом отношении экономика связана. Мы готовим новые программы. Думаю, благодаря Вам, все это выйдет на еще более качественный уровень.

Павел Бородин проинформировал Александра Лукашенко о реализации совместных белорусско-российских программ и новых проектов. В частности, они разрабатываются в строительном комплексе - по возведению жилья.

Павел Бородин, государственный секретарь Союзного государства:
Александр Григорьевич дал мне задание создать при Посольстве Беларуси в России своеобразный корпоратив. Это программы и дизельного машиностроения, сельскохозяйственного автомобилестроения, тракторостроения. Чтобы все это решалось на государственном уровне. Самое главное в любой экономике: создать рабочие места, сделать программу занятости населения.

Обсужден также ряд производственных программ, в числе которых сельскохозяйственное машиностроение и карьерная техника. Затронуты вопросы по работе торгово-промышленной палаты, Таможенного союза и Единого экономического  пространства.

Фото. Павел Бородин, государственный секретарь Союзного государства

Фото. Павел Бородин, государственный секретарь Союзного государства и Президент Беларуси Александр Лукашенко

# Лукашенко # Белоруссия

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