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Пасхальное политическое перемирие на Украине закончилось

10 апреля 2007 09:19
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В Киеве возобновятся массовые уличные акции. Представители парламентской коалиции, которую возглавляет премьер-министр Виктор Янукович, соберутся на Майдане. Ожидается, что участие в акции примут до пятидесяти тысяч человек. По соседству - на Европейской площади - возводится огромная сцена. Для проведения митингов пропрезидентских сил. В то же время "оранжевые" начинают неделю съездов. Тема одна - подготовка к досрочным выборам в Верховную Раду. Партии правящей коалиции в свою очередь заявили, что участвовать в них не собираются. До тех пор, пока Конституционный суд Украины не решит, был ли законен роспуск парламента.

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