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Партия «Закон и справедливость» выступила с инициативой вернуть в Польше смертную казнь за особо жестокие убийства

26 ноября 2011 13:49
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Новости Польши. Об этом заявил на пресс-конференции глава партии Ярослав Качиньский. По его словам, государство должно защищать своих граждан решительно, твердыми методами бороться с преступностью.Качиньский подчеркнул, что в праве Европейского союза нет норм, запрещающих государству входящему в ЕС, использовать смертную казнь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В частности он отметил, «несмотря на то, что элита против, мы суверенное государство и можем самостоятельно принимать решения».
# Смертная казнь

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