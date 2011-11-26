Партия «Закон и справедливость» выступила с инициативой вернуть в Польше смертную казнь за особо жестокие убийства

Новости Польши. Об этом заявил на пресс-конференции глава партии Ярослав Качиньский. По его словам, государство должно защищать своих граждан решительно, твердыми методами бороться с преступностью.Качиньский подчеркнул, что в праве Европейского союза нет норм, запрещающих государству входящему в ЕС, использовать смертную казнь, сообщили в программе Новости
«24 часа» на СТВ. В частности он отметил, «несмотря на то, что элита против, мы суверенное государство и можем самостоятельно принимать решения».