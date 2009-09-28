Партия Ангелы Меркель лидирует на парламентских выборах в Германии

Блок Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) во главе с действующим канцлером ФРГ выигрывает выборы в бундестаг.

Об этом свидетельствуют предварительные результаты голосования, сообщают информагентства.

За блок умеренных консерваторов, которым и является ХДС/ХСС, проголосовали 33,8% избирателей. При этом сторонники Ангелы Меркель значительно опережают Социал-демократическую партию (СДПГ), кандидатом на пост канцлера от которой выступает вице-канцлер, глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. За неё отдали свои голоса 23% избирателей. Свободная демократическая партия набрала 14,6%.

Ангела Меркель уже объявила о создании коалиции ХДС/ХСС со Свободной демократической партией. Коалиция получит большинство голосов в бундестаге, что фактически гарантирует Меркель пост канцлера Германии.

К выборам было допущено 27 политических партий, на 598 депутатских мест претендовали 3,6 тысяч кандидатов. Срок полномочий парламента составляет четыре года. Нынешние выборы в Германии называют самыми дорогими в истории страны. По разным оценкам, на их проведение потрачено около 60 миллионов евро.